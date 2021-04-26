Фирузе, Махидевран и Хатидже султан: Джансу Дере поделилась редким фото с подругами-актрисами из «Великолепного века»

Турецкая актриса, сыгравшая тайную возлюбленную султана Сулеймана, до сих пор тесно общается с другими звездами исторической ленты.

Джансу Дере на личной страничке микроблога поделилась редким памятным снимком, на котором она предстала с актрисами-подругами из турецкого сериала «Великолепный век». Сама Джансу предстала в образе персиянки Фирузе. Актриса с легкостью нашла общий язык с другими звездами исторической ленты, в частности, с Нур Феттахоглу — она сыграла Махидевран султан и Сельмой Эргеч — ее поклонники запомнили по роли сестры султана Сулеймана.

На летнем фото Джансу предстала в клетчатой сорочке и в кепке, а Сельма позировала в солнцезащитных очках и шляпе, только Нур отказалась от головного убора, похваставшись естественной красотой без макияжа.

Кстати, Мерьем Узерли, сыгравшая роль хасеки Хюррем султан близко общается с Озаном Гювеном (Рустем паша). А экранные сыновья актрисы — Арас Булут Ийнемли (шехзаде Баязид) и Энгин Озтюрк (шехзаде Селим) хоть и не ладили по сценарию, но в жизни называют друг друга братьями.

«О, боги! Это наши султанши?!», «Фирузе, Махидевран султан и Хатидже султан, ну какие же они красавицы», «Не хватает только Хюррем султан», «Красавицы-подружки», «Очень-очень красивые, любимые султанши!» — пишут фолловеры.

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