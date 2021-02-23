Их свел «Великолепный век»: Джансу Дере порадовала свежим селфи с Сельмой Эргенч и Нур Феттахоглу

Джансу Дере опубликовала на личной страничке микроблога редкий кадр с партнершами по турецкому сериалу «Великолепный век». Не секрет, что актриса сыграла роль наложницы султана Сулеймана — персиянки Фирузе хатун. Поклонники ленты с замиранием сердца следили за тем, как Хюррем султан боролась за любовь падишаха с этой яркой и красивой девушкой. Однако Джансу появилась только в одном сезоне, потом продюсеры вывели ее героиню из сюжетной линии. Несмотря на то, что в отличие от Мерьем Узерли в сериале она не задержалась, актриса успела подружиться с другими звездами «Великолепного века».

Так, к примеру, Джансу до сих пор общается с Сельмой Эргенч, ее поклонники помнят по роли Хатидже султан и Нур Феттахоглу, она сыграла хасеки Махидевран султан. Судя по свежим снимкам в Instagram актрисы, они часто видятся и поддерживают связь и после окончания съемок в исторической ленте.

«Это же Хатидже и Махидевран», «Классные подружки», «Мы так и знали, что сериал их сведет!! Ура, она подружились», «Столько лет прошло со съемок, а они до сих пор поддерживают связь!! Стали одной семьей», «Это так здорово!! Классные», «Наши любимые султанши», «Такие же как и в сериале, совсем не изменились», «Любимая Хатидже султан и Махидевран султан! Ну от Фирузе хатун все без ума», «Там приятно видеть вас вместе», — пишут фолловеры.

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