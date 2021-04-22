Закулисная жизнь: с уходом Меган и Гарри во дворце стало спокойнее

Меган Маркл и принц Гарри уехали в США в прошлом году. Семья обосновалась в Монтесито, где приобрела собственный дом. Герцог Сассекский приезжал в Лондон, чтобы проводить деда, принца Филиппа, в последний путь. Но надолго в родных стенах задерживаться не стал. Спустя два дня после похорон он поспешил в Америку, к беременной Меган Маркл. А во дворце тем временем с их уходом стало намного спокойнее. Об этом заявил Mirror источник, близкий в королевской семье.

«Одной из главных проблем Гарри и Меган, когда они были частью рабочей семьи, была их неспособность понять, как все работает», — цитирует издание свой источник.

Ранее сообщалось, что принцы Гарри и Уильям в ближайшее время, скорее всего, не помирятся. Старший брат все еще обижен на младшего. Тем временем следующий визит Гарри в Лондон намечен на конец июня. Он планирует присутствовать при открытии памятника принцессе Диане 1 июля.

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