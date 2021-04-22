«Счастлив вернуться»: принц Гарри приехал к беременной жене

Принц Гарри приезжал в Лондон, чтобы проститься со своим дедом, принцем Филиппом. На родину герцог Сассекский вернулся 12 апреля, а спустя два дня после похорон, которые состоялись 17 апреля, уехал в США.

«Он хотел побыстрее вернуться домой, где его ждала беременная Меган и сын Арчи. Он счастлив вернуться в Монтесито», — цитирует инсайдера Us Weekly.

больше по теме Стало известно, когда принц Гарри вновь вернется в Лондон Следующий визит случится через несколько месяцев.

Напомним, что второй ребенок в семье Сассекских появится на свет в начале лета. Ранее сообщалось, что это будет девочка. Уже в мае Меган Маркл планирует уйти в отпуск. Следующий визит принца Гарри в Лондон намечен на конец июня. 1 июля в британской столице будет открыт памятник принцессе Диане.

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