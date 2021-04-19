«Родила»: Мария Голубкина заинтриговала поклонников фотографией с младенцем

18 апреля актриса Мария Голубкина опубликовала в Instagram фото с младенцем в пеленках и провокационной подписью: «Родила». Поклонники 47-летней артистки начали поздравлять ее в комментариях с третьим ребенком, и только самые преданные фанаты поняли, что звезда шутит. Как отметили ее наблюдательные поклонники, Голубкина в последние месяцы не была беременна, да и малышу на ее снимке уже месяца три.

Позже Мария уточнила в соцсетях, что это был кадр со съемок сериала «Ни к селу, ни к городу». Женщина играет в нем главную роль, и во втором сезоне ее героиня, по сюжету, родила.

Добавим, что актриса нередко эпатирует публику фотографиями со съемок, где она может, например, предстать в свадебном платье. Люди нередко принимают эти шутки за чистую монету, так как личная жизнь Голубкиной долгое время привлекала внимание поклонников и прессы.

Напомним, что Мария долгое время была замужем за певцом и телеведущим Николаем Фоменко и родила ему двоих детей, которым сейчас 22 и 17 лет. Больше артистка не играла свадеб. Ходили слухи, что она все еще любит своего бывшего мужа.

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