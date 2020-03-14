«Маша у нас однолюбка»: Лариса Голубкина заявила, что ее дочь по-прежнему любит Фоменко

Актриса и вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее дочь Мария по-прежнему любит своего бывшего мужа телеведущего и певца Николая Фоменко. Напомним, что Мария Голубкина была с ним в браке на протяжении тринадцати лет. В 2008 году они развелись. От этих отношений у нее двое детей — сын Иван и дочь Анастасия.

«Маша у нас однолюбка. И к тому избраннику, которого она когда-то полюбила я тоже хорошо отношусь. Я считаю, что он хороший отец своих детей. И чтобы Маша там не говорила про кого-то, все равно это во главе угла. И я на ее стороне». Лариса Голубкина

Также Лариса Голубкина рассказала, как в 80 лет, а именно столько ей исполнилось 9 марта, она так прекрасно выглядит.

«Без подтяжек. Это главный закон. Я 15 лет ходила в горах с палками. С 1994 года в Швейцарии. Но последние семь лет моя нога гусарская заболела. Я благодарна Богу, что у меня что-то такое теплится. К этим годам нужно уже раскачиваться в гамаке. Лежать на диване, чтобы кровь к голове шла, а я все еще бегаю», — отметила актриса.