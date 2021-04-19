«В таких трусиках только соблазнять»: Брежнева на пляже дерзко блеснула упругими бедрами

39-летняя Вера Брежнева при всей своей хрупкости обладает весьма и весьма соблазнительными изгибами звездного тела. Так, на пляже экс-солистка группы «ВИА Гра» похвасталась упругим бюстом, «сочными» бедрами и тонкой талией, которую вполне можно было бы обхватить двумя мужскими ладонями. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе не стесняется оголяться на море, демонстрируя прелести шикарной фигуры. Тем более, певице есть, что показать.

Но не все поклонники Веры относятся к ее сексапильности благосклонно. Многие критикуют звезду на излишнюю смелость, считая, что маме двух взрослых дочек не пристало оголяться на пляже и примерять такие нарочито сексуальные купальники.

«Срамота! Куда так трусики натянула?», «О-о! Диванные критики тут как тут», «С такой бомбической фигуркой могла бы стать хасеки при любом султанском дворце», «Что это? У вас слюнки капают?!», «Ох, эта зависть!!», «Еу! Шикардос», «Выглядит просто супер», «Животик как будто серпом срезало», «Тонюсенькая талия», «В таких трусиках только соблазнять», «Гурия», «Само совершенство», — пишут фолловеры.

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