Одна блондинка, другая шатенка: Брежнева предстала на редком фото с дочерьми Соней и Сарой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что ее младшая наследница предпочитает с ней не фотографироваться.

39-летняя Вера Брежнева поделилась в Instagram редким снимком, на котором она позировала с дочерьми: Соней и Сарой. При этом старшая наследница украинской дивы очень похожа на свою звездную маму — у нее такие же длинные белокурые локоны и лучезарная улыбка. У младшей дочки певицы волосы намного темнее, но она уже почти догнала свою сестру по росту.

Поп-дива призналась, что Сару не заставить позировать для совместных снимков. Украинская дива с юмором подметила, что ее младшая дочка единственный человек, который не хочет фотографироваться с Верой Брежневой.

«Каникулы с девочками пролетели быстро! Мы все уже вернулись домой к работе и учебе. И это единственное совместное фото, потому что не собрать. И, наверное, Сара единственный человек, который отказывается фоткаться с Верой Брежневой», — пошутила певица.

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