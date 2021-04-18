«С прической как в «Моей прекрасной няне»: Анна Заворотнюк все больше стала напоминать поклонникам свою маму

Недавно наследница актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала кадры новой фотосессии на своей странице в Сети. Примечательно, что на снимках поклонники знаменитости заметили поразительное сходство Анны и ее родительницы.

Заворотнюк, как отмечали друзья и фанаты, уже давно стала похожа на знаменитую маму. С возрастом черты Анастасии все больше проявляются в дочери. Последняя фотосессия Анны — тому подтверждение.

Отметим, что для свежего образа знаменитость уложила передние пряди волос в асимметричную круглую челку. Остальные локоны Анна собрала в высокий хвост с начесом. Точно такая же прическа была у няни Вики — героини Анастасии в сериале «Моя прекрасная няня».

Фанаты восхитились красотой модели, а также отметили сходство матери и дочери Заворотнюк.

«Вы очень красивая и так похоже на свою мамочку», «Сначала подумала, что это ваша мама! Нереально похожи!», «Я думала, это Анастасия», «Копия мамы», «На мамочку так похожа», «Как вы на маму похожи», — написали поклонники девушки в комментариях под фото.

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