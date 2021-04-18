«Может челка?»: Анна Заворотнюк решила сменить прическу

«У вас бывает такое желание, когда хочется поменять свой облик? Вот смотрю на себя и думаю… Может челка? Да? Или я просто температурю от аллергии? Скажите, мне идет челка: да или нет?», — поинтересовалась Заворотнюк у своих поклонников.
Анна собрала каштановые волосы в высокий хвост с начесом. Прямые пряди девушка слегка завила. А из оставшихся волос сделала асимметричную круглую челку. К новой прическе Заворотнюк добавила серьги-гвоздики в виде крупных молочных жемчужин. Также модель выбрала атласный наряд с рукавами-буфами в тон украшению.
Кстати, такое украшение платьев и джемперов очень нравится Анне. Она уже не в первый раз отдает предпочтение пышным плечикам одежды личного гардероба. Ранее Заворотнюк демонстрировала белоснежную блузку с баской и платье цвета снежных сугробов. У обоих образов были рукава-буфы.
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