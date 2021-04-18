«Может челка?»: Анна Заворотнюк решила сменить прическу

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Анны Заворотнюк появились снимки новой стрижки знаменитости.

25-летняя наследница артистки Анастасии Заворотнюк отметила, что мечтает о бьюти-переменах. К слову, пока девушка не решилась на кардинальные меры. Как выяснилось, знаменитость пока не выбрала, что именно добавить к своему стилю. Поэтому Анна только « примерила » длинную челку.

«У вас бывает такое желание, когда хочется поменять свой облик? Вот смотрю на себя и думаю… Может челка? Да? Или я просто температурю от аллергии? Скажите, мне идет челка: да или нет?», — поинтересовалась Заворотнюк у своих поклонников.

Анна собрала каштановые волосы в высокий хвост с начесом. Прямые пряди девушка слегка завила. А из оставшихся волос сделала асимметричную круглую челку. К новой прическе Заворотнюк добавила серьги-гвоздики в виде крупных молочных жемчужин. Также модель выбрала атласный наряд с рукавами-буфами в тон украшению.

Кстати, такое украшение платьев и джемперов очень нравится Анне. Она уже не в первый раз отдает предпочтение пышным плечикам одежды личного гардероба. Ранее Заворотнюк демонстрировала белоснежную блузку с баской и платье цвета снежных сугробов. У обоих образов были рукава-буфы.

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