Вебер расстроилась из-за сорванного одиночного свидания с Тимати

Маша Вебер, точь-в-точь, похожая на бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову, отправилась на свидание с холостяком в четвертой серии. Компанию им составила новоявленная участница шоу Екатерина Сафарова.

Вебер расстроилась, что ей не удалось откровенно поговорить с Тимуром, так как рядом постоянно находился посторонний человек.

— Я рада, что свидание в принципе состоялось, — отметила Маша. – Но, конечно, хотелось бы, чтоб оно было наедине. С Катей мы вряд ли подружимся, мы сильно разные.

Тимати пригласил девушек посерфить. Сначала он показал моделям, как сам искусно катается на доске, а потом Маша с Катей по очереди также продемонстрировали класс.

— Ничего себе, сочинская подготовка! Я не ожидал такого, — удивился Тимати тому, как Вебер серфит.

После того, как молодые люди накупались и устали, Юнусов повел их на ужин. Но и тут не задалось. Сначала Тимати опоздал и девушкам пришлось его ждать, потом поехал на виллу к другим участницам «Холостяка», оставив Машу и Катю одних. Затем вернулся и тут же увез девушек снова на виллу. В общем, пообщаться им явно не удалось.

Напомним, Екатерина Сафарова – новая участница проекта. Из-за закрытия границ, она не смогла прилететь в Москву, чтоб участвовать в «Холостяке», поэтому девушка добралась до Дубая, куда Тимати привез остальных красоток.

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