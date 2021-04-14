Мнение экспертов: как Елизавета II переживает смерть мужа

Принц Филипп умер 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетия.

Елизавета II и принц Филипп прожили в браке 73 года. Они были вместе с 40-х годов прошлого века. В середине февраля Филипп был госпитализирован в одну из клиник Лондона с инфекцией. Позже, уже в другом госпитале, ему сделали операцию на сердце и выписали. Герцог Эдинбургский умер 9 апреля в Виндзорском замке на сотом году жизни, не дожив до юбилея всего два месяца.

«Она знала, что это должно было произойти. Поэтому никакая подготовка не помогла бы. Конечно, она хотела бы, чтобы Филипп дожил до ее дня рождения 21 апреля и до своего юбилея в июне», — цитирует королевского биографа Ингрид Сьюард Us Weekly.

Еще один популярный королевский эксперт считает, что Елизавета II справится с этой утратой.

больше по теме Стало известно, отречется ли Елизавета II от престола после смерти мужа Герцог Эдинбургский умер 9 апреля на сотом году жизни.

«У королевы очень стойкий характер, поэтому она вряд ли будет показывать свое горе», — сказал изданию Эндрю Мортон.

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