Вернулась к своим обязанностям: Елизавета II приступила к работе после смерти мужа

Муж Елизаветы II, принц Филипп, умер 9 апреля, не дожив до своего 100-летия всего два месяца. Похороны монарха состоятся 17 апреля в часовне Святого Георгия. К церемонии буду допущены всего 30 человек. Такие ограничения введены из-за пандемии коронавируса. Все остальные смогут проститься с герцогом Эдинбургским у экранов: Букингемский дворец организует прямой эфир.

Ранее британские таблоиды сообщали, что королева была опустошена смертью мужа. Ведь вместе они прожили 73 года и стали родителями четырех детей. Однако спустя всего три дня Елизавета II нашла в себе силы, чтобы вновь приступить к работе. Об этом пишет Forbes.

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Напомним, что на похороны деда приехал принц Гарри. Это его первый визит в Лондон после отказа от исполнения королевских обязанностей. Сразу по прилете он изолировался. Согласно правилам въезда в Великобританию, на карантине все гости страны должны находиться десять дней. Но для Гарри сделают исключение. Он сможет прийти на похороны, если тест на CoViD-19 будет отрицательный.

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