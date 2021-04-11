«А где отпечаток дынек на песке?»: Кошкина обтянула бюст латексом на пляже

Яна Кошкина — девушка весьма и весьма привлекательная. Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» может похвастаться упругой пышной грудью и при этом у нее стройная талия, которую можно обхватить двумя мужскими ладонями. Девушка гордится своей шикарной фигурой и особенно округлыми бедрами. Стоит признать, что выглядит Яна привлекательно.

На пляжном снимке Кошкина позировала в купальнике из латекса, при этом лиф едва прикрывал сочную грудь теледивы. Яна поманила поклонников упругими прелестями, пожаловавшись на то, что она не смогла улететь в другую страну, где должна была вести мероприятие. Звезда успокаивает себя тем, что таким образом Вселенная уберегла ее от каких-то событий.

«А где отпечаток дынек на песке?», «Срамота! Грудь вот-вот выпрыгнет», «Лишь бы оголяться», «Это уже слишком!!», «Прикройте свои наливные прелести, не смущайте мужчин», «Слюнки потекли», «Умеют же люди отдыхать», «На себе эта дамочка не экономит», «Шикарная», «Милашка какая!! Очень стройная», — пишут фолловеры.

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