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«Словно гурия из султанского гарема»: Кошкина в алом белье сверкнула упругим телом в ванной

Яна раззадорила поклонников видом «сочных» прелестей.

«Словно гурия из султанского гарема»: Кошкина в алом белье сверкнула упругим телом в ванной
Яна Кошкина. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_of

Яна Кошкина воспламенила поклонников свежими кадрами в Instagram. Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» позировала в ванной, блеснув шикарной фигурой в алом белье. Лиф и трусики так и льнули к звездному телу роскошной брюнетки, подчеркивая соблазнительные изгибы ее идеальной фигуры.

Сама Яна не скрывает, что гордится всем, чем так щедро наградила ее матушка природа. И с этим не поспоришь! Выглядит теледива весьма и весьма привлекательно. У нее нет ни лишнего веса, ни растяжек на бедрах, ни целлюлита.

«Срамота! Опять полуголая», «Словно гурия из султанского гарема», «Сочно и сексапильно», «Какая стройняшка», «Животик рельефный, все на месте», «Покрасовалась-то как!! Сразу после душа?!», «Странно, что еще в белье», «Почаще бы!! Залюбовались», «Ой-ой, соблазнительница», «Как перед вами устоять», «Само совершенство», «Милашка», — пишут фолловеры.

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