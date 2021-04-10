«Было безумно страшно»: Мария Погребняк прыгнула с тарзанки в Дубае

Недавно жена футболиста Павла Погребняка разместила на своей странице свежее видео из Дубая. Мария запечатлела, как летает над городом.

Погребняк рассказала, что проверила на прочность свои нервы. Звездный продюсер прыгнула с тарзанки. Она летела на специальном тросе на большой высоте.

Мария отметила, что она сильная девушка, поэтому готова рискнуть и прыгнуть. Хотя в самом начале своего полета многодетная мамочка громко кричала. Поклонники Погребняк увидели на лице знаменитости сильный страх. А до самого прыжка бизнесвумен обратилась к родителям и своим подопечным из TikTok-хауса с признанием в любви. Мария попрощалась на всякий случай с близкими и друзьями:

«Слушайтесь, если что. Мне очень страшно!».

Однако результат очень порадовал знаменитость. Она не пожалела о содеянном.

«Это было безумно страшно, особенно начало. Но честно, это того стоило! Смотрите и делитесь впечатлениями», — призналась Мария.

«Мария, Вы герой», «Машуля, красотка! Зато сколько эмоций! Глаза боятся, руки делают», «Молодец, умница, пример сыновьям», «Такое живое видео! Прямо сама будто испытала. Очень смело», «Это очень круто», «Класс!», — восхитились смелостью Марии ее поклонники.

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