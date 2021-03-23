«Тренировки у меня через день»: Мария Погребняк приготовилась к пляжному сезону

Жена футболиста Павла Погребняка — Мария Погребняк — рассказала в личном микроблоге о своих изменениях в графике и питании. Знаменитость решила усовершенствовать фигуру к летнему сезону.

Модель начала с того, что добавила больше физической нагрузки. Затем убрала всю вредную еду из своего рациона. Также Мария стала употреблять больше здоровой пищи, особенно клетчатки. И последним пунктом в списке по преображению фигуры Погребняк стал массаж.

«Я свое тело подготовила к весенне-летнему периоду! Тренировки у меня через день дома, программу мне составил мой тренер! Исключила сладкое, мучное, соленое! Больше белка и овощей! Массаж два раза в неделю!» — заявила звездный продюсер.

Напомним, недавно упражнения на мышцы груди и рук показала певица Валерия. Артистка провела выходные в спортивном зале. К слову, в фитнес-начинаниях исполнительницу поддержала актриса Олеся Судзиловская. Телеведущая запечатлелась среди тренажеров. По лицу знаменитости ее поклонники поняли, что Олеся осталась довольна своими спортивными результатами.

Что касается Погребняк, ее фанаты уже заметили первые изменения Марии:

«Девушка идеал! А ножки — вообще мечта», «Богиня», «Выглядишь все лучше и лучше».

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