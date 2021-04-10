«Неполноценность мужа»: Алана Мамаева не жалеет о решении развестись с российским футболистом

Жена футболиста Павла Мамаева — Алана — пообщалась с фанатами в Stories личного микроблога. Знаменитость рассказала о своем бракоразводном процессе.
Напомним, после того, как Алана узнала об очередной измене мужа, девушка приняла окончательное и бесповоротное решение. Мамаева выяснила, что Павел был связан с эскортницей. По словам Аланы, в семье футболиста уже не будет прежних гармонии и доверия.
Поклонники Мамаевой беспокоятся за бывшую модель. При первой возможности они поинтересовались у Аланы о ее самочувствии после пережитого.
«Неспособность сделать из своей жены любовницу доказывает лишь неполноценность мужа. Надо уметь обрести в одной женщине всех женщин», — объяснила свою позицию Мамаева.
Несмотря на то, что многие фанаты Аланы поддерживают знаменитость в ее решении развестись, есть и те, кто советует Мамаевой дать еще один шанс Павлу.
«У Паши просто какое-то отклонение, с продажными женщинами, а семью он любит!», — написал один из поклонников Мамаевой.
Мамаева остро отреагировала на такое заявление:
«С отклонениями к врачу».
Также экс-избранница Павла Мамаева призналась, что не любит готовить. Она уверена, мужчина сам должен баловать свою девушку изысканными блюдами.
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