«Неполноценность мужа»: Алана Мамаева не жалеет о решении развестись с российским футболистом

Жена футболиста Павла Мамаева — Алана — пообщалась с фанатами в Stories личного микроблога. Знаменитость рассказала о своем бракоразводном процессе.

Напомним, после того, как Алана узнала об очередной измене мужа, девушка приняла окончательное и бесповоротное решение. Мамаева выяснила, что Павел был связан с эскортницей. По словам Аланы, в семье футболиста уже не будет прежних гармонии и доверия.

Поклонники Мамаевой беспокоятся за бывшую модель. При первой возможности они поинтересовались у Аланы о ее самочувствии после пережитого.

«Неспособность сделать из своей жены любовницу доказывает лишь неполноценность мужа. Надо уметь обрести в одной женщине всех женщин», — объяснила свою позицию Мамаева.

Несмотря на то, что многие фанаты Аланы поддерживают знаменитость в ее решении развестись, есть и те, кто советует Мамаевой дать еще один шанс Павлу.

«У Паши просто какое-то отклонение, с продажными женщинами, а семью он любит!», — написал один из поклонников Мамаевой.

Мамаева остро отреагировала на такое заявление:

«С отклонениями к врачу».

Также экс-избранница Павла Мамаева призналась, что не любит готовить. Она уверена, мужчина сам должен баловать свою девушку изысканными блюдами.

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