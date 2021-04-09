«Мать, что ты с нами делаешь?»: Муцениеце в бикини показала соблазнительный вид со спины

Агата Муцениеце с шиком отдыхает на Мальдивах. В путешествие актриса из фильма «Тобол» отправилась без детей: Тимофея и Мии, но зато с подругой. На завтраки экс-возлюбленная Павла Прилучного ездит на велосипеде, представляя себя героиней итальянских фильмов. При этом актриса выгуливает летние платья бренда Alexander Terekhov.

На свежих пикантных кадрах Агата позволила себе немного пошалить и подразнить поклонников. В Stories микроблога она призывно вильнула упругим «поплавком», показав себя во всей красе, но со спины.

При этом Муцениеце позировала в купальнике, а трусики эффектно подчеркивали самые выдающиеся достоинства ее фигуры. Стоит признать, что выглядит Агата просто великолепно. Верные почитатели актрисы, сошлись во мнении, что иногда развод и правда идет только на пользу.

«Оу! Ваши прелести — кто пекарь?!», «Мать, что ты с нами делаешь!!», «Вот уж точно, когда развод на пользу», «Неужели влюблена?! Так шикарно выглядишь, глазки так и светятся», «Всех там соблазнила?!», «Смотри, увезут в гарем к султану такую гурию», «Шикарная, вами можно только любоваться и восхищаться», «Аппетитные у вас булочки, такие медовые», — отметили подписчики на фанатской страничке актрисы.

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