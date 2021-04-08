«Чтобы бывший ревновал?»: Муцениеце в алом лифе смело блеснула упругими прелестями

Агата Муцениеце на себе экономить не привыкла. Не так давно актриса из фильма «Тобол» наслаждалась приветливым солнышком на Мальдивах, как снова вернулась на острова. В середине между ее путешествиями разумеется были съемки в детском «Голосе». В своем микроблоге Агата то и дело публикует пляжные снимки.
Ранее Муцениеце похвасталась новым платье от бренда Alexander Terekhov, струящаяся ткань так и льнула к стройной фигурке актрисы. Тем более, что экс-возлюбленная «мажора» позировала без белья, платье она надела на голое тело, засветив очертания пышного бюста. А принимая солнечные ванны, Агата и вовсе едва не потеряла лиф от купальника, показав слишком много звездного тела.
«Тю! Лифчик сполз!», «Уже вся в красных пятнах от солнечных ван!», «Ути-пути! Кто тут такой красивый», «Шикарная», «Кайф, когда без детей», «Ну и где ваш мужчина?! Почему вы его скрываете», «Чтобы бывший ревновал?», «Секси! Просто красотка», «Милашка», — пишут подписчики на фанатской страничке Агаты.