«Чтобы бывший ревновал?»: Муцениеце в алом лифе смело блеснула упругими прелестями

Актриса из фильма «Тобол» с шиком отдыхает на Мальдивах. В отпуск звезда отправилась без детей от Павла Прилучного.

Агата Муцениеце на себе экономить не привыкла. Не так давно актриса из фильма «Тобол» наслаждалась приветливым солнышком на Мальдивах, как снова вернулась на острова. В середине между ее путешествиями разумеется были съемки в детском «Голосе». В своем микроблоге Агата то и дело публикует пляжные снимки.

Ранее Муцениеце похвасталась новым платье от бренда Alexander Terekhov, струящаяся ткань так и льнула к стройной фигурке актрисы. Тем более, что экс-возлюбленная «мажора» позировала без белья, платье она надела на голое тело, засветив очертания пышного бюста. А принимая солнечные ванны, Агата и вовсе едва не потеряла лиф от купальника, показав слишком много звездного тела.

«Тю! Лифчик сполз!», «Уже вся в красных пятнах от солнечных ван!», «Ути-пути! Кто тут такой красивый», «Шикарная», «Кайф, когда без детей», «Ну и где ваш мужчина?! Почему вы его скрываете», «Чтобы бывший ревновал?», «Секси! Просто красотка», «Милашка», — пишут подписчики на фанатской страничке Агаты.

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