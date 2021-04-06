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«Вот вам и персиянка Фирузе»: Джансу Дере в крохотном бикини соблазнительно блеснула упругим телом

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» похвасталась шикарной фигурой под пальмами.

«Вот вам и персиянка Фирузе»: Джансу Дере в крохотном бикини соблазнительно блеснула упругим телом
Джансу Дере и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Джансу Дере полюбилась российскому зрителю благодаря съемкам в турецком сериале «Великолепный век». Появление персиянки Фирузе в гареме султана Сулеймана, бесспорно, привнесло в сюжет новую драму, за счет столкновения героинь. Чем больше падишах увлекался своей фавориткой, тем чаще Хюррем султан, она же Мерьем Узерли, придумывала новые каверзы. И все для того, чтобы избавиться от соперницы и вернуть себе любовь султана.

Звезда "Великолепного века" Джансу Дере и Мерьем Узерли
За интригами Джансу Дере и Мерьем Узерли с восторгам следили все поклонники. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Если в сериале «Великолепном веке» Джансу Дере снималась исключительно в соблазнительных платьях с внушительным декольте, то в жизни актриса отдает предпочтение элегантности и сдержанности. Однако она время от времени балует поклонников пикантными снимками в мини-бикини. На одном из таких «сочных» кадров Джансу позировала в крохотном купальнике, смело оголив упругие бедра, точеную талию и округлый «персик».

Звезда "Великолепного века" Джансу Дере
Джансу Дере в крошечном бикини блеснула упругими бедрами под пальмами. Фото: Instagram.com/cansudere

«Сулейман бы точно забыл свою Хюррем», «Вай-вай! Какая красивая!!», «О, боги! Она восхитительна», «Вот вам и персиянка Фирузе», «Такая гурия затмила бы и Хюррем султан», «Вау, фигурка шикарная», «Когда она играла Фирузе, то представлялась такой неискренней, зато в сериале «Моя мама» совсем другое дело! Как мне нравится Джансу, ее глаза, спокойная уверенность, трогательность и мягкость души», «Завораживает и пленяет красотой», «Стройняшка», «Залюбовались плавностью линий», — пишут фолловеры.

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