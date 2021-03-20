Сын и дочка: Лопырева и Нюша с детьми повеселились в парке развлечений

Виктория Лопырева практически всю зиму провела в Дубае. Там же блондинка с мужем Игорем Булатовым отметила день рождения их сына. Марку Лионелю недавно исполнилось два года. На несколько дней в Дубай прилетела и певица Нюша с семьей. Дочка артистки – Симба почти ровесница Марка Лео – ее двухлетие отметили прошлой осенью. В Дубае подруги решили провести время в парке развлечений со своими детьми. Снимками с прогулки Виктория поделилась в своем Instagram.

«Наши дети остались в восторге. Мы успели обойти только 2, но родителям этого вполне хватило», — написала Лопырева.

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Напомним, недавно стало известно, что Виктория Лопырева получила высокую должность в Москве. Блондинка будет работать в Ассоциации менеджеров России.

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