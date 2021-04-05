«Наша семья вместе»: Виктория Бекхэм обменялась признаниями в любви со своей невесткой

4 апреля на Западе отметили католическую Пасху. Для многих семей это стало поводом, наконец, собраться вместе после всех карантинов. Не исключением стала и звездная чета Дэвида и Виктории Бекхэм. Футболист и певица собрали вместе своих четырех детей: к ним приехали старший сын Бруклин, которому недавно исполнилось 22, и его красавица-жена Никола Пельтц.

«Наша семья вместе — это самый ценный подарок на Пасху. Мы скучали по вам и очень любим вас обоих», — обратилась Виктория к сыну и его возлюбленной, опубликовав в Instagram их совместное фото с кроличьими ушками. «Мы так счастливы вернуться, так сильно вас!» — ответила Никола в комментариях.

После этого девушка сфотографировала всю семью Бекхэмов и получила благодарность и еще одно признание в любви от свекрови.

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Напомним, Бруклин Бекхэм влюбился в дочь миллиардера и актрису Николу и сделал ей предложение уже после семи месяцев отношений. Летом 2020 года он сообщил, что они уже женаты. В соцсетях молодая пара создает образ идеальных возлюбленных. И звездная мама Бруклина, похоже, тоже души не чает в невестке.

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