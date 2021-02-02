«Лиф вот-вот лопнет на груди»: Кошкина в секси-бикини извалялась в песке на пляже

Яна Кошкина, по мнению ее многочисленных поклонников, вполне может составить конкуренцию Насте Каменских там, где речь заходит о сексуальности. Так, на пляже соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» понежилась на песке, блеснув пышными прелестями, в частности, звезда восхитила фанатов видов спелого бюста, манящих линий идеального тела и гром-бедрами. Чарующую фигуру светской львицы подчеркнуло мини-бикини в горошек. Выглядела Яна весьма и весьма привлекательно при всей своей расслабленной позе.

Кошкина знает все свои лучшие ракурсы и умело пользуется тем, какое впечатление на окружающих производит ее пышная фигура. Вот только историк моды Александр Васильев успел раскритиковать Яну, подметив, что ей стоит отойти от образа кокетки.

«Вот это формы, умопомрачительная», «Яна, как всегда, неотразима», «Вот она настоящая красота!!», «Вы сногсшибательная красотка, Янусь», «Нет, к такому волшебству я не готов», «Фигурка — бомба», «Зачем так оголяться?! Грудь вот-вот выпрыгнет», «Сексуальное тело!! Красотка», «Лиф вот-вот лопнет», «Шикарная», «Морская русалка», «Куда мужики-то смотрят?!», «Вид супер», — пишут фолловеры.

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