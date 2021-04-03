«Нам сегодня 3 года!»: Стриженова в нежно-розовом плаще в горох позировала со своим внуком

53-летняя телеведущая решила поделиться кадрами с первой фотосессии Петра Петровича. Она рассказала, как он стал для всей семьи огромным счастьем.

Екатерина Стриженова не так давно попала в больницу. Артистка ведет ряд передач на телевидении, но во время одного из прямых эфиров она оступилась и упала. В результате чего 53-летняя телеведущая оказалась в больнице с переломом руки. Она призналась, что смогла посмотреть на свое падение, которое было запечатлено на видео, только спустя несколько дней. Женщина призналась, что произошедшее дорого ей обошлось.

На днях Стриженову навестил муж Александр. А друзья и коллеги передают ей гостинцы, желая скорейшего выздоровления. Из-за госпитализации артистка пропустила день рождения внука. Но она поздравила малыша в соцсети и поделилась кадрами с первой совместной фотосессии с Петром Петровичем. Телеведущая не скрывает, что очень любит кудрявого малыша.

На кадрах Екатерина позировала в нежно-розовом плаще в горох. На ее коленках сидел ребенок, облаченный в пиджак цвета денима и брюки.

«Нам сегодня 3 года!!!! День рождения у Пети Петровича ,но говорю „нам“, потому , что для всей семьи это время огромного счастья, которое складывается из первого взгляда , первого слова, первого шага ….бессонных ночей, ранних подъемов, колыбельных, детских сказок, попыток научить и воспитать!!!! Люблю тебя, мой первый внук!» — написала счастливая бабушка.

На пост отреагировала Елена Малышева, которая давно стала поклонницей внука артистки. «Нашему любимому Пете Петровичу только здоровья и счастья! И, конечно, здоровья и счастья Настеньке и Пете большому!» — отметила она. «На дедушку похож! Всех благ малышу!», «Он чудесный малыш, славный и солнечный и видно, что всеми любимый», «Такая молодая и уже внук», «Как же он похож на деда», — прокомментировали пост подписчики.

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