Весенний look: Стриженова появилась в студии телешоу в розовой блузе с воротничком и рукавами-буфами

Екатерина Стриженова уже много лет является одним из главных лиц Первого канала. Журналистка в эфире ежедневно, и находится под пристальным вниманием миллионов телезрителей, поэтому допускать модных ошибок ей просто нельзя. Поэтому каждый образ красавица продумывает до мельчайших деталей.

На очередной утренний эфир программы «Доброе утро» Екатерина Стриженова отправилась в нежно-розовой блузке с массивным воротничком и рукавами-буфами. Поверх нее теледива надела приталенный жакет на молнии.

Телеведущая показала себя во всей красе. Она запечатлелась на видео через Instagram-фильтр, и результат натолкнул ее на мысль:

«Как же легко обманывать себя, когда снимаешь видео через фильтры!!! Только что же потом делать, чтобы тебя узнали при личной встрече лицом к лицу…», — задумалась теледива.

При этом сама Стриженова залюбовалась на себя – отражение на экране ей очень понравилось, и даже оказалось совсем незаметно, что она спала всего три часа.

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