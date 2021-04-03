«Красавчик»: Лера Кудрявцева оценила спортивную фигуру Сергея Лазарева

3 апреля популярный певец Сергей Лазарев выложил в Instagram серию фотографий себя любимого на фоне знаменитой мексиканской достопримечательности — природной арки Кабо-сан-Лукас.

«Каждый турист стремится с ней сфотографироваться… Но что-то мне подсказывает, что рассматриваете вы сейчас не арку», — кокетливо написал 38-летний певец.

Дело в том, что он запечатлен на снимках с голым торсом и явно играет мускулами на камеру. Поклонницы Лазарева в комментариях одна за другой стали подтверждать, что действительно обратили внимание на арку только после того, как прочли подпись, а изначально их взгляд устремился на нечто иное.

Певец получил комплимент и от одной особенной почитательницы.

«Красавчик», — написала ему в комментариях Лера Кудрявцева, добавив смайлик в виде огня.

Напомним, эти две звезды встречались на протяжении четырех лет и были очень яркой парой российского шоу-бизнеса. После расставания в 2021 году мужчина и женщина остались друзьями. Лера вышла замуж и во второй раз стала мамой, а у Сергея появились дети от девушки, которую он не хочет афишировать.

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