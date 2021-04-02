«Полюбила костюмированные вечеринки»: Настасья Самбурская повеселилась на дне рождения Марюса Вайсберга

«Я полюбила костюмированные вечеринки, особенно приятно наряжаться было в стиле сериала «Острые козырьки» в честь дня рождения жизнерадостного режиссера Марюса Вайсберга, а мой спутник Наталья Рудова была в этот вечер максимально галантной!» — заявила Настасья.
К слову, сама Самбурская была одета в бархатное платье цвета оливы. На шею знаменитость повесила нитку жемчуга, а волосы украсила черными перьями. На губах и ногах Настасья сделала яркие акценты в виде красных помады и лодочек на шпильке. А вот Наталья Рудова выбрала брючный костюм серого цвета, грубые ботинки и кепку с козырьком.
«Роскошный образ», «Дива», «Какой очаровательный образ», «Очаровательная! Ты очень гармонично смотришься в этом образе», «Красотки», — написали восхищенные фанаты артисток.