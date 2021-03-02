«Бомжиха Рудова!»: Григорьев-Апполонов показал актрису в грязной одежде и с синяком на лице

«Иванушка» вместе с подругой пришли на день рождения к Настасье Самбурской.

Стилизованные вечеринки и дни рождения давно стали излюбленной фишкой многих звезд. К примеру, не так давно светская львица Светлана Бондарчук отмечала свои именины в индийском стиле, и все гости пришли наряженными в национальную одежду индусов.

Накануне свой день рождения отметила звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская. И выбрала весьма нетривиальную тематику: бомж-стиль. Дресс-код вечера оказался строгим. Поэтому друзьям актрисы ничего не оставалось, как перевоплотиться в бродяг, выпивох и неопрятно одетых персонажей.

Например, солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов показал, как выглядела в этот вечер его подруга, актриса Наталья Рудова.

«Бомжиха Рудова!» — красноречиво подписал снимки певец.

Эффектная блондинка выглядела соответствующе: взлохмаченный парик, синяк на лице, разные тени на глазах. При этом девушка накинула на себя светоотражающий жилет дорожных рабочих.

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