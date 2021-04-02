«Просто фантастика какая-то!»: Юдашкина в лазурном бикини ошеломила красотой

Марина Юдашкина порадовала поклонников свежим пляжным снимком в Instagram. Возлюбленная именитого кутюрье Валентина Юдашкина крайне редко появляется на публике в купальниках. Однако на отдыхе в Дубае бизнесвумен сделала исключение.

Она позировала в лазурном бикини, наслаждаясь легким бризом и любуясь прозрачными волнами. Шикарные густые локоны оттенка платины жена модельера оставила распущенными. Надо отдать должное красоте и молодости Юдашкиной. Ведь она выглядит невероятно свежо и привлекательно.

Ее снимками поклонники не перестают восхищаться, одаривая избранницу Валентина Абрамовича комплиментами. И с этим не поспоришь!

«Просто фантастика какая-то!», «Потрясающе, кто бы мог представить», «Так роскошно выглядеть?! Просто как?! В чем секрет?!», «Где-то вы нашли молодильные яблочки!!», «Талия тонкая, стройная, как березка», «Это восторг», «Шикарная леди в купальнике», «Скромность вам к лицу! Такая утонченная красота», «Грациозная, осанка царственная», «Хочется вами только восхищаться и любоваться», — написали фолловеры.

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