В царских мехах: Юдашкина в элегантной шубке и юбке плиссе прогулялась в парке

Марина Юдашкина стала для мужа надежной опорой и поддержкой. На всех светских мероприятиях она появляется исключительно со своей второй половинкой. Бизнесвумен не скрывает, что часто блистает на публике в нарядах, автором которых выступает ее муж. При этом избранница Валентина Юдашкина слывет гостеприимной хозяйкой. Она сама закручивает соленья на зиму, маринует огурцы и помидоры с собственных грядок. А летом выращивает овощи в парниках. По словам Марины, ее внуки — пятилетний Анатолий и трехлетний Аркадий обожают лакомиться свежими помидорами, срывая их прямо в теплицах.

Марина Юдашкина поделилась в своем микроблоге свежими снимками. На прогулку по заснеженному парку она отправилась в роскошных мехах: возлюбленная кутюрье облачилась в элегантную шубку, юбку плиссе и замшевые сапожки на шпильке песочного оттенка. Зимний лук бизнесвумен дополнили имиджевые солнезащитные очки.

«Доброе утро! Кто знает, когда зима закончится?!» — с юмором поинтересовалась у поклонников жена модельера.

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