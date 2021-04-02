«Сочные»: Виктория Дайнеко соблазнила роскошными бедрами в мятном купальнике

Исполнительница Виктория Дайнеко разместила в своем аккаунте фото в мокром бикини. Знаменитость выбрала нежный оттенок зеленого и сделала кадр в секси-позе.

Бывшая участница лейбла композитора Игоря Матвиенко соскучилась по отдыху и теплому климату Мальдивских островов. Поэтому решила порадовать себя приятными воспоминаниями. Виктория опубликовала снимок в пляжном образе.

Фигура Дайнеко взбудоражила ее подписчиков. Они отметили гром-бедра Виктории, а также ее точеный пресс. Также поклонники знаменитости смогли разглядеть спортивные результаты певицы. Внушительный бицепс и стройное тело сразили многих мужчин и стали предметом зависти некоторых женщин.

«Ноги так ноги!», «Вика, ты просто красотка!», «Хорошие ноги, Вика!», «Шикарная фигура», «Виктория — огонь!», «Очень красивая фигура, модель, какой персик!», «Ого, бицуха у вас, опасненько!», «Бомба!», «Ножки сочные», — восхитились поклонники Виктории в комментариях под эффектным фото артистки.

Напомним, что недавно наливным бюстом похвасталась Айза Долматова. Телеведущая тоже запечатлелась в купальнике. Однако бывшая жена рэпера Гуфа выбрала анималистический принт для своего соблазнительного наряда.

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