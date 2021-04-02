«Огненная вечеринка»: Анна Михайловская пришла в гости в костюмированном наряде

Артистка Анна Михайловская похвасталась нарядом в стиле американских див 20-х годов. В таком образе исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» появилась на частной вечеринке режиссера Марюса Вайсберга.

Отметим, недавно знаменитость отмечал свое 50-летие. Михайловская посетила светское мероприятие. На день рождения Анна пришла в черном атласном платье. Актриса дополнила лук пышными перьями в тон наряду. Также бывшая жена актера Тимофея Каратаева украсила голливудские локоны повязкой из тонкого гипюра. Молочная лента была расшита жемчужными бусинами и узором. К ней Анна прикрепила брошь с перьями, как на платье.

На шее артистки переливались бусы из крупного и мелкого жемчуга пудрового и сливочного оттенков. А на губах Михайловской была яркая алая помада. Зеленые глаза знаменитость подчеркнула тонкими стрелками, а на руки надела полупрозрачные перчатки в мелкий черный горох.

«Это была просто огненная вечеринка! Спасибо за праздник! С днем рождения, Марюс!» — поздравила режиссера Анна.

Поклонники Михайловской остались в восторге от образа в стиле «Великий Гэтсби»:

«Анечка, шикарна», «Анна, вы, как всегда, шикарно выглядите. Очень идет этот образ», «Анна, а вам очень идет этот образ, вы красавица», «Просто шик».

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