«Мои стервозные героини»: Анна Михайловская высказалась по поводу ролей в кино

32-летняя актриса призналась, что поклонники видят в ней женщину с непростым характером.

Исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» заявила, что стала «заложницей» своих ролей. Анна Михайловская призналась, что поклонники приписывают знаменитости черты, которые не соответствуют ей настоящей.

Актриса рассказала, что в одно время постоянно играла отрицательных персонажей. Михайловская посчитала, что это повлияло на общение со зрителем. Фанаты неосознанно начали ассоциировать артистку с героинями, которых она играет.

«Как же мои стервозные героини в кино влияют на восприятие меня в жизни! Конечно, у меня уже больше положительных героинь, но в одно время я постоянно играла стервочек», — призналась Анна.

Михайловская отметила, что сама раньше придерживалась позиции «злодей в кино — злодей в жизни». Но за годы общения с коллегами по сцене она полностью опровергла это предубеждение.

«Мы приехали на гастроли, и люди часто говорят после спектакля: «Вы, оказывается, такая милая», «Ой, а мы думали вы такая стерва», «Ваша Наташу хотелось придушить просто, а вы тут такая добрая»», — рассказала о своих наблюдениях Анна.

На самом деле артистка считает себя «белой и пушистой».

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