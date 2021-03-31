«Самый грубый человек»: британский журналист высказался о принце Филиппе

Британский журналист Пирс Морган попал в неприятную ситуацию из-за своих откровенных взглядов на королевскую семью. Ему пришлось уйти из Good Morning Britain после того, как он высказал свою точку зрения на интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри. Однако герцоги Сассекские не единственные фигуры, подвергшиеся критике со стороны журналиста.

Ранее он нелестно высказывался о принце Филиппе. Это случилось всего через несколько дней после того, как в результате ДТП с монархом в Норфолке пострадали две женщины. Неприятная ситуация произошла в 2019 году. В тот момент Пирс вспомнил, как встретился с Филиппом на праздновании 50-летия принца Чарльза. Журналисту не понравился тон герцога Эдинбургского.

«Принц Филипп — самый грубый человек, которого я когда-либо встречал», — цитирует Express Моргана.

Напомним, несколько дней назад 99-летний принц Филипп вернулся домой из больницы. В госпитале он провел почти месяц. За этот период его вылечили от инфекции и сделали операцию на сердце.

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