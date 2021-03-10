Лечение продолжается: принц Филипп пока остается в больнице

В феврале принц Филипп был госпитализирован в госпиталь короля Эдуарда VII с инфекцией. В Букингемском дворце заявили, что это был не коронавирус от которого, к слову, монарх получил вакцину в начале января. Позже его перевели в клинику Святого Варфоломея, где сделали операцию на сердце.

В больнице герцог Эдинбургский находится уже четвертую неделю. Это самый продолжительный случай его госпитализации. В 2013 году принц проводил в стационаре 11 дней. Тогда ему тоже делали операцию на сердце. Royal Central пишет, что, возможно, герцога Эдинбургского выпишут на этой неделе.

Напомним, 10 июня Филиппу исполнится 100 лет. А его жена, Елизавета II отметит свой юбилей в апреле. Королеве Великобритании исполнится 95 лет.

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