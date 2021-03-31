«Ауф! Затмит даже красотку-дочку»: Вера Брежнева устроила батл купальников с Соней Киперман

39-летняя Вера Брежнева с шиком отдыхает в теплых краях. Компанию экс-солистке группы «ВИА Гра» составили ее дочки. С одной из них — двадцатилетней Соней Киперман — певица устроила импровизированный батл купальников. Свежие кадры украинская дива публиковала в Stories микроблога. И Вера, и ее красавица-дочка Соня облачились в монохромное мини-бикини. При этом многие поклонники певицы на фан-страничке звезды в Instagram сошлись во мнении, что Брежнева может составить конкуренцию и более юному поколению.

Вера Брежнева в крохотном купальнике сверкнула гром-бедрами и тонкой талией с плоским животиком. Примечательно, что Соня Киперман выбрала точно такое же бикини, как и у ее звездной мамы. Девушка обладает шикарной фигурой и очень похожа на свою родительницу.

«Шикарные мама и дочка!!», «Соня так выросла!! Уже совсем взрослая! Невеста на выданье», «Вот так скоро и внуки появятся», «Молодая мамочка и ее красотка дочка», «Как это здорово, вот так вместе отдыхать!!», «Ауф! Затмит даже красотку-дочку», «Мама в деле», «Суперские девчонки!! Хорошего вам отдыха», — написали поклонники в фан-страничке певицы.

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