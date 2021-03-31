«И пошла! От бедра, как ты умеешь»: Брежнева в крохотном бикини засветила сексуальное тело

Вера Брежнева поделилась с поклонниками свежим пикантным снимком, который был сделан на пляже. Экс-солистка группы «ВИА Гра» смело оголилась на песчаном берегу, сверкнув изящной сексапильной фигурой в мини-бикини. Певица подняла крохотные трусики на бедра, подчеркнув плавность линий своего звездного тела. Поклонники восхитились тонкой талией поп-дивы и ее плоским животиком. Судя по всему, к отпуску Вера много тренировалась в спортзале.

Сама певица отметила, что воссоединилась со старшей дочкой Соней, которая на дня отпраздновала первый юбилей, ей исполнилось двадцать лет. Фанаты тут же уточнили, что Брежнева выглядит сверстницей дочери. Она все также молода и привлекательна.

«Счастливая мама 20-летней дочери!! Спасибо всем за поздравления! Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками! Еще и на каникулах!» — отметила Вера. «И пошла! От бедра, как ты умеешь», «Меладзе без сна?!», «Ого-го шикарная», «По-моему, на фото и есть 20-летняя девушка», «У вас такая взрослая дочка?! Не верим», «Когда мамочка — красотка», «Такой мамой можно гордиться! Выглядите шикарно», «Меладзе бы вас из виду не упустил», «Богиня», «Царственная осанка», «Животик — загляденье», «Ошеломительная красотка! Весь пляж бы переполошила», — написали фолловеры.

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