«Не такая белая и пушистая»: дядя Кейт Миддлтон высказался о Меган Маркл

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, которое вышло в эфир американского ТВ 7 марта, наделало немало шума. В одном из моментов экс-актриса рассказала, что Кейт Миддлтон довела ее до слез накануне свадьбы. Хотя ранее британские СМИ писали о том, что Меган своим поведением расстраивала Кейт. На защиту герцогини Кембриджской встал ее дядя Гари Голдсмит.

«Я ни на секунду не поверю в то, что Кейт заставляла Меган плакать. Я знаю Кейт с самого рождения — не в ее характере кого-то обижать. Меган не такая белая и пушистая, как может показаться с первого взгляда», — цитирует Голдсмита Daily Mail.

Также в рамках скандального интервью Маркл рассказала, что, будучи в Лондоне, она столкнулась с расизмом. После этих слов Елизавета II обещала провести расследование во дворце. А будущий король Великобритании, принц Уильям, отметил, что в их семье нет расизма.

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