Политические амбиции: Меган Маркл планирует баллотироваться в президенты США

По слухам, экс-актриса задумалась об этом после интервью с Опрой Уинфри.

После скандального интервью Меган Маркл и принца Уильяма Опре Уинфри, которое вышло в эфир американского канала CBS 7 марта, экс-актриса задумалась о карьере политика. Причем, речь идет сразу о президентском кресле. Об этом пишет Page Six.

Писатель Омид Скоби ранее уже говорил о том, что герцогиня Сассекская может баллотироваться в президенты в 2024 году. Ведь не зря же она поддерживает контакт с демократической партией. К тому же, осенью прошлого года, накануне выборов президента США, Меган и Гарри прониклись идеей выборов и просили американцев активно голосовать.

Специалисты утверждают, что у Меган есть все шансы стать главой Штатов, причем, первой женщиной президентом. Ей более 35 лет, она имеет гражданство США и проживает на территории Америки более 14 лет.

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