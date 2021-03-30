«Клавуся! Нежности и тепла»: Орбакайте показала внучку Пугачевой в честь ее 9-летия

Клавдия Земцова — единственная дочка певицы Кристины Орбакайте. Но всем с тем, она далеко не единственный ребенок в большой семье певицы. У артистки есть уже взрослые сыновья — 29-летний Никита и 22-летний Дени. Артистка с нетерпением ждет, когда мальчишки обзаведутся наследниками. И если сын Руслана Байсарова пока не женат, то первенец Владимира Преснякова-младшего счастлив в браке с моделью Аленой Красновой.

У Орбакайте также есть семилетние брат и сестра — двойняшки Гарри и Лиза. Они приходятся Клавдии тетей и дядей. При том, что они чуть младше своей племянницы. Вот такие семейные перипетии.

В своем микроблоге певица трогательно поздравила дочку с днем рождения. 30 марта внучке Примадонны отечественного шоу-бизнеса исполнилось 9 лет. По этому случаю артистка поделилась видеороликом из личного архива, показав именинницу.

«С днем рождения, Клавочка, Клавуся, Клавдия! 9 лет нежности и тепла», — отметила певица. «Поздравляю тебя и Мишу с днем рождения вашей прекрасной Клавуси», — присоединился к теплым словам Игорь Николаев. «Чудесная девочка!! С днем рождения», — вторит композитору Инна Михайлова.

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