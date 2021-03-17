Чтобы казаться стройнее: 49-летняя Орбакайте в косухе и брюках палаццо побывала за кулисами театра

Кристина Орбакайте в Stories микроблога поделилась свежими кадрами, побывав за кулисами Театра Ермоловой. Для такого культурного мероприятия дочка примадонны отечественной эстрады выбрала нетривиальный аутфит в монохромной палитре. Певица примерила косуху, сочетав ее с брюками палаццо в пол. При этом артистке удалось визуально удлинить силуэт, добавив себе роста. Кроме того, Кристина смотрелась в этом луке значительно стройнее. Как говорила в беседе с сайтом Teleprogramma.pro имидж-стилист Елена Дудкина, при правильно подобранной длине брюк ноги могут казаться бесконечными.

Напомним, что у Кристины Орбакайте есть трое детей. 29-летний Никита Пресняков женат на модели Алене Красновой. Пара поселилась в квартире, которую им подарила именитая бабушка музыканта Алла Пугачева. 22-летний Дени Байсаров пока обзаводиться семьей не спешит. А восьмилетняя Клава остается под опекой звездной мамы, она учится в школе и увлекается балетом.

Смотрите также: