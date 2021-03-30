«Свои булочки выкатила»: Седокова в эффектном боди сверкнула наливным «персиком»

Анна Седокова ошеломила верных почитателей в Instagram, опубликовав весьма и весьма провокационное фото. Экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в бежевом боди со стрингами, которые только подчеркивали упругие прелести певицы. Возлюбленная латвийского баскетболиста Яниса Тиммы особое внимание уделила своей самой выдающейся части тела — шикарным бедрам и «сочному поплавку».

Стоит признать, что Седоковой есть, чем похвастаться. При своей тонкой талии поп-дива обладает пышным бюстом и невероятно манящими изгибами фигуры. Своим крепким «орешком» певица не раз хвасталась перед фанатами.

«Боди ваших прелестей не скрывает», «Какая хорошая у вас фигурка», «Боди со стрингами — это очень горячо!», «Анечка! Дала жару, огонь так и полыхает», «Свои булочки выкатила», «Бомба! Секс-бомба», «Ай! Упругие поплавки», «Такой грузик, не тянет?!», «Сексапилити», «Срамота! Булочки на виду», «А что, одеться нельзя?!», «Зачем так откровенно?!» — написали фолловеры.

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