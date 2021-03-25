«Будто бы в разных капустах нашли»: Седокова показала редкое фото своих детей

Анна Седокова — мама троих детей. Певица воспитывает двух дочек и сына от разных мужчин. Старшую, Алину, она родила в 2004 году футболисту киевского «Динамо» Валентину Белькевичу. Десять лет назад на свет появилась ее вторая дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского. А в 2017 году она родила сына Гектора от предпринимателя Артема Комарова. В своем микроблоге артистка решила показать снимок сына и старшей дочки.

«А у вас тоже дети разные, будто бы вы их в разных капустах нашли?» — написала Седокова.

Напомним, в прошлом году певица в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма, с которым Анна встречалась на протяжении года. У спортсмена за плечами тоже есть брак и подрастает сын.

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