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«Правда похожи?»: в Сети обнаружили копию Светланы Лободы

Пластический хирург из Узбекистана показал двойника певицы.

«Правда похожи?»: в Сети обнаружили копию Светланы Лободы
Светлана Лобода. Фото: Instagram.com/lobodaofficial

Стало известно, что одна из пациенток узбекистанского пластического хирурга, которая сделала себе внешность Светланы Лободы, на самом деле этого не хотела. Оказывается, ни она, ни сам врач не знали, что результат работы будет сильно напоминать лицо знаменитости.

Напомним, недавно артистка Светлана Лобода обратилась за помощью к своим юристам, чтобы взыскать материальный ущерб. Исполнительница узнала, что пластический хирург Нодир Ибатов создает лица, похожие на лицо знаменитости. Лобода посчитала оскорбительным подобные работы. Поэтому она собралась доводить дело до суда.

Однако сам врач уверен, что правда на его стороне. В знак доказательства хирург предоставил скриншот переписки с пациенткой, которая неожиданно стала копией Лободы.

Пациентка Нодира Ибатова
Пациентка Нодира Ибатова. Фото: Instagram.com/nodiribatov

«Люди очень злые и  завистливые. Столько негативных комментариев. Я никогда не хотела быть похожа на Лободу, но, наверное, везде есть свой двойник. И вот получается, что стала заложницей вот такой неприятной ситуации», — написала Ирина хирургу.

Пациентка Нодира Ибатова
Пациентка Нодира Ибатова не хотела копировать Лободу. Фото: Instagram.com/nodiribatov

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