«Вы попали»: Лобода собирается привлечь к ответственности пластического хирурга из Узбекистана

Светлана Лобода угодила в скандальную ситуацию. Все дело в том, что пластический хирург из Узбекистана опубликовал в Instagram результат своей работы. На видео была девушка, невероятно похожая на популярную артистку, которой снимали гипсовую повязку с носа. Тут же врач отметил аккаунт Лободы. Светлана практически сразу отреагировала и опубликовала в своем микроблоге обращение.

«Я нахожусь в Москве, хожу по эфирам, презентую свою песню «Родной». А в это время в Узбекистане один врач делает операцию какой-то девочке, показывает, что он оперирует ей нос, говорит, что это Лобода. Что вам сказать, молодой человек? Так вы попали… Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию», — сказала Лобода.

Добавим, что на днях Лобода представила новую песню. Кроме того, артистка стала членом жюри в новом сезоне шоу «Голос. Дети».

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