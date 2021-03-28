Любовь Успенская потратила несколько миллионов рублей на пластику ягодиц

Стала известна сумма пластической операции Любови Успенской. Отметим, исполнительница не жалеет средств ради создания фигуры мечты.

Успенская перекраивает не только лицо, но и тело. Недавно Любовь Залмановна увеличила ягодицы. У артистки взяли подкожный жир с живота и ввели его в зону бедер и ягодиц. Таким способом Успенская получила роскошные формы, как у Ким Кардашьян. На такую процедуру певица потратила два миллиона рублей.

«Мы ей первый раз отказали, анализы были не очень. Но она пересдала. Цели сделать что-то огромное не было, у нее, в принципе, своя фигура хорошая. А этим жиром мы снова добавляем бодрость», — рассказал врач Успенской в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

К слову, не все поклонники Успенской одобряют ее эксперименты с внешностью. Подписчики артистки оставляют негативные комментарии под фото знаменитости в ее личном аккаунте:

«Поет Люба хорошо, но вот с пластикой перебор. Особенно губы — жуть», «Конечно, все понимаю, все мы хотим быть молодыми, но тут очень сильно видны последствия пластики», «А Вы все молодитесь, перебор уже».

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