Трудности еще не закончились: дочери Любови Успенской предстоит новая операция на челюсти

Стало известно, почему Татьяна Плаксина так стремительно вернулась к матери из Америки.

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, в самое ближайшее время снова ляжет под нож хирургов. Ей предстоит операция на челюсти, которую она повредила несколько лет назад, катаясь на велосипеде в Коста-Рике. Все расходы на себя, как всегда, возьмет «королева русского шансона».

По словам Успенской, Татьяна смогла избавиться от наркотической зависимости. Причем самостоятельно, без врачебной помощи. Это безумно радует звездную исполнительницу, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Татьяна Плаксина чуть больше года назад рассорилась со своей матерью. Она заявила, что родительница ее периодически унижала. Жить с ней в одном доме она не пожелала.

В итоге девушка уехала к своему отцу в США и с мамой до поры до времени на связь не выходила. Однако сейчас, когда стало ясно, что без операции не обойтись, Татьяна Плаксина, что называется, встала на горло собственной песне. Сейчас с мамой у нее полный порядок в отношениях. Она живет в ее доме.

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