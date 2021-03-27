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«Боярский Стайл»: Мартиросян приоделся под звезду кино, но добился совершенно другого образа

В черной шляпе с полями шоумен не стал похож на звезду фильма «Д’Артаньян и три мушкетера».

«Боярский Стайл»: Мартиросян приоделся под звезду кино, но добился совершенно другого образа
Гарик Мартиросян примерил новый образ. Фото: Russian Look

27 марта похудевший и побритый шоумен Гарик Мартиросян поделился со своими поклонниками фотографией в черной шляпе с полями. 47-летний мужчина посчитал, что с таким имиджем он стал похож на одного известного отечественного актера.

«Направление «Боярский Стайл»! Осталось шарфик «Зенит» накинуть и усы густые отрастить», — написал юморист в Instagram.

Однако его подписчики увидели на фото совершенно другое сходство — вместо сравнения с Боярским поклонники отметили, что Мартиросян скорее воплотил образ каноничного еврея. Абсолютное большинство комментаторов попросило добавить к этому имиджу пейсы вместо усов. Некоторые вспомнили, что 27 марта как раз началась Еврейская Пасха (Песах).

Отвечать на эти комментарии артист не стал, но, наверняка, получил еще один образ в копилку персонажей, которых может изобразить на сцене в очередном пародийном номере.

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