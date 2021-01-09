Мартиросян на фоне слухов о романе с Кошкиной побрился налысо и вышел в свет с женой

В последнее время активно муссируются слухи о романе Гарика Мартиросяна и актрисы Яны Кошкиной. При этом ранее звезде шоу «Однажды в России» приписывали интрижку с Гариком Харламовым и даже намекали на то, что его брак с Кристиной Асмус распался именно из-за роковой брюнетки.

Звезда комедийного шоу на СТС решила не комментировать подобного рода разговоры, а вот жена продюсера Comedy Club юрист Жанна Левина-Мартиросян молчать не стала. В личном блоге она предложила людям, распускающим слухи о ее муже, прекратить травлю и между делом сообщила, что их квартира за 22 миллиона и машина за 14 миллионов записаны на нее. А это значит, что комику явно невыгодно расставаться с ней.

Также на фоне слухов об интрижке юмористов СТС и ТНТ чета Мартиросянов предстала вместе на вечеринке в доме Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, куда также были приглашены Сосо Павлиашвили с женой Ириной Патлах. Примечательно, что Гарик вышел в свет абсолютно лысым.

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